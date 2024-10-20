Деньги должны были быть уплачены за перевозку щебня, однако этот мужчина таких услуг не оказывал.

В Хмельницкой области предприниматель получил на свой банковский счет почти полмиллиона гривен ошибочно, однако решил присвоить эти средства .

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

Согласно материалам суда, в августе 2022 года на счет мужчины по ошибке поступило 499 974,36 гривен от Сахновецкого сельского совета. Деньги должны были быть уплачены за перевозку щебня, однако мужчина такие услуги не предоставлял. Мужчина решил оставить эти средства себе, использовав поддельные документы, в частности акт сдачи-принятия выполненных работ. С помощью онлайн-банкинга Monobank переводил деньги между собственными счетами.

После того, как его действия были разоблачены правоохранителями, мужчина заключил соглашение с прокурором, признав свою вину. Он также пожертвовал 50 тысячами гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Приговор суда

Суд наказал его. Суд утвердил соглашение о признании виновности, назначив предпринимателю наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако приговор был смягчен – вместо заключения ему назначен два года испытательного срока. Если за это время он не совершит новые правонарушения, реальное наказание не будет применено.

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