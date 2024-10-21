За ці гроші військово-лікарська комісія повинна була визнати людину непридатною для служби, що дозволило б їй безперешкодно залишити країну.

На Львівщині суд засудив солдата до семи років ув'язнення за організацію незаконного перетину кордону для ухилянта.

Про це йдеться у вироку суду.

Він пообіцяв людині призовного віку, що допоможе виїхати за межі України за 6 тисяч доларів. Схему викрили правоохоронці, і організатора затримали.

Як йдеться у вироку суду, солдат зустрівся з людиною в 2023 році і запропонував свої «послуги», домовившись про оплату частинами. Перший транш розміром 2300 доларів мав бути переданий в Україні, решту — після виїзду. За ці гроші військово-лікарська комісія повинна була визнати людину непридатною для служби, що дозволило б їй безперешкодно залишити країну.

Однак на солдата вийшли правоохоронці через свідка, який співпрацював із ними. Після передачі грошей військового було затримано. У суді він заперечував свою вину, стверджуючи, що все це було вигадано, щоб отримати борг від боржника.

Трускавецький міський суд визнав солдата винним і визнав йому покарання — сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок підлягає оскарженню протягом 30 днів.

Нагадаємо, на Миколаївщині військовий втік з частини, щоб здати в ломбард крадений телефон. Перебуваючи поза частиною, військовий попросив у сусіда мобільний телефон, пообіцявши повернути його згодом, але замість цього здав пристрій у ломбард.

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