За эти деньги военно-врачебная комиссия должна была признать человека непригодным для службы, что позволило бы ему беспрепятственно покинуть страну.

Во Львовской области суд приговорил солдата к семи годам заключения за организацию незаконного пересечения границы для уклоняющегося.

Об этом говорится в приговоре суда .

Он пообещал человеку призывного возраста, что поможет уехать за пределы Украины за 6 тысяч долларов. Схему разоблачили правоохранители, и организатор задержан.

Как говорится в приговоре суда, солдат встретился с человеком в 2023 году и предложил свои «услуги», договорившись об оплате по частям. Первый транш размером 2300 долларов должен быть передан в Украину, остальной — после выезда. За эти деньги военно-врачебная комиссия должна была признать человека непригодным для службы, что позволило бы ему беспрепятственно покинуть страну.

Однако на солдата вышли правоохранители из-за свидетеля, который сотрудничал с ними. После передачи денег военный был задержан. В суде он отрицал свою вину, утверждая, что все это было придумано, чтобы получить долг от должника.

Трускавецкий городской суд признал солдата виновным и признал ему наказание – семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор подлежит обжалованию в течение 30 дней.

Напомним, в Николаевской области военный сбежал из части, чтобы сдать в ломбард краденый телефон. Находясь вне части, военный попросил у соседа мобильный телефон, пообещав вернуть его впоследствии, но вместо этого сдал устройство в ломбард.

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