Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира військової частини, начальника їдальні, двох менеджерів та бухгалтера постачальницького підприємства.

Як повідомили у ДБР, вони підозрюються у привласненні 4,6 мільйона гривень, виділених на закупівлю продуктів для військових. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

За даними слідства, у період з серпня по грудень 2023 року заступник командира військової частини разом із начальником їдальні підробили накладні на постачання продуктів на суму 4,6 мільйона гривень.

Міністерство оборони України перераховувало гроші підприємству-постачальнику відповідно до цих підроблених документів за уявлену продукцію. Менеджери підприємства легалізували ці кошти та розділили їх між учасниками схеми, в той час як «продукти» списувалися, як такі, що їх спожили військовослужбовці.

Усі п’ять фігурантів справи обвинувачуються у заволодінні чужим майном, підробленні офіційних документів та їх використанні, службовому підробленні, а також легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Крім того, начальник їдальні також звинувачується у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України), оскільки у його домівці були знайдені боєприпаси та вибухові речовини.

Санкції за цими статтями передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

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