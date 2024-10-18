Чоловік намагався "втемну" використовувати своїх знайомих, зокрема військових і волонтерів.

У Харкові затримали 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють у плануванні нових атак на регіон - за даними слідства, чоловіка завербували співробітники російської ФСБ.

Про це повідомив речник Служби безпеки регіону Владислав Абдула.

Чоловік намагався "втемну" використовувати своїх знайомих, зокрема військових і волонтерів. Слідчі встановили, що в травні 2023 року він повернувся до Харкова за вказівкою співробітника російської ФСБ Євгенія Коняхіна через "треті країни".

Основними його цілями були військові полігони, де проходили навчання українські військові. Розвідувальні вилазки він здійснював під виглядом робочих поїздок, приховано фіксуючи локації оборонних об'єктів.

Прикриваючись товариськими бесідами, чоловік намагався дізнатися місця базування українських військ, їхню чисельність і наявне озброєння. Контррозвідники СБУ затримали підозрюваного під час спецоперації, і він був взятий під варту.

Слідчі Служби безпеки оголосили агенту підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Спецоперацію провели за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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