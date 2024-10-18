Мужчина пытался "втемную" использовать своих знакомых, в том числе военных и волонтеров.

В Харькове задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в планировании новых атак на регион - по данным следствия, мужчину завербовали сотрудники российской ФСБ.

Об этом сообщил представитель Службы безопасности региона Владислав Абдула.

Мужчина пытался "втемную" использовать своих знакомых, в том числе военных и волонтеров. Следователи установили, что в мае 2023 года он вернулся в Харьков по указанию сотрудника российской ФСБ Евгения Коняхина из-за "третьих стран".

Основными его целями были военные полигоны, где проходили учения украинские военные. Разведывательные вылазки он совершал под видом рабочих поездок, скрыто фиксируя локации оборонных объектов.

Прикрываясь товарищескими беседами, мужчина пытался узнать места базирования украинских войск, их численность и вооружение. Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого во время спецоперации, и он был заключен под стражу.

Следователи Службы безопасности объявили агенту подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Спецоперацию провели при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

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