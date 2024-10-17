Зловмиснику - чиновнику "Укренерго" - загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала посадовця НЕК «Укренерго», який виправдовував воєнні злочини агресора та заперечував державність України.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

Цей фігурант, один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України. Як виявилося, під час спілкування з колегами та знайомими він намагався виправдати збройну агресію росії, зокрема повітряні удари по цивільній інфраструктурі України.

Згідно з матеріалами розслідування, під час телефонних розмов з друзями він надавав інформацію про наслідки ракетних атак на українські енергооб’єкти, одночасно вихваляючи кремлівський режим і ставлячи під сумнів існування України. Більше того, він висловлював бажання до масового знищення українців.

Кіберфахівці СБУ поетапно зафіксували злочинні дії посадовця, затримавши його за місцем проживання в Києві. Ініційована СБУ мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти його протиправної діяльності на користь країни-агресора.

Під час обшуків у нього виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів комуністичного тоталітарного режиму.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою). Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.