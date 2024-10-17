Злоумышленнику - чиновнику "Укрэнерго" - грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала должностного лица НЭК «Укрэнерго», который оправдывал военные преступления агрессора и отрицал государственность Украины.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

Этот фигурант, один из руководителей Департамента безопасности госпредприятия, отвечал за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины. Как оказалось, во время общения с коллегами и знакомыми он пытался оправдать вооруженную агрессию России, в частности, воздушные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Согласно материалам расследования, во время телефонных разговоров с друзьями он предоставлял информацию о последствиях ракетных атак на украинские энергообъекты, одновременно восхваляя кремлевский режим и подвергая сомнению существование Украины. Более того, он выражал желание массового уничтожения украинцев.

Киберспециалисты СБУ поэтапно зафиксировали преступные действия должностного лица, задержав его по месту жительства в Киеве. Инициированная СБУ языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты его противоправной деятельности в пользу страны-агрессора.

Во время обысков у него была обнаружена переписка с одобрительными отзывами о кремлевском режиме и символике советских времен коммунистического тоталитарного режима.

На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом). Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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