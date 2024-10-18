Мешканці Івано-Франківщини повідомлено про підозру - зокрема, слідством було встановлено, що жінка перешкоджала діяльності військових.
Подробиці повідомила прес-служба Івано-франківської обласної прокуратури.
Згідно з інформацією слідства, у серпні 2024 року підозрювана мешканка Івано-Франківщини створила та адмініструвала відкритий Telegram-канал, де публікувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями РТЦК та СП.
Підписники каналу регулярно ділилися фото- та відеоматеріалами з вказівкою часу та адрес, де військові вручають повістки. Це, зокрема, стосувалося інформації про вручення військових повісток у населених пунктах Верховинського району.
Таким чином, мешканка Івано-Франківщини попереджала ухилянтів, що заважало формуванню військового резерву та перешкоджало законній діяльності ЗСУ.
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури 22-річній мешканці Прикарпаття оголошено підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.
Останні новини України:
В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".
Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.
Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.