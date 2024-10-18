За своєне в умовах воєнного стану українській дінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Мешканці Івано-Франківщини повідомлено про підозру - зокрема, слідством було встановлено, що жінка перешкоджала діяльності військових.

Подробиці повідомила прес-служба Івано-франківської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією слідства, у серпні 2024 року підозрювана мешканка Івано-Франківщини створила та адмініструвала відкритий Telegram-канал, де публікувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями РТЦК та СП.

Підписники каналу регулярно ділилися фото- та відеоматеріалами з вказівкою часу та адрес, де військові вручають повістки. Це, зокрема, стосувалося інформації про вручення військових повісток у населених пунктах Верховинського району.

Таким чином, мешканка Івано-Франківщини попереджала ухилянтів, що заважало формуванню військового резерву та перешкоджало законній діяльності ЗСУ.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури 22-річній мешканці Прикарпаття оголошено підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

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