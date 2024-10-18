За свое в условиях военного положения украинскому донцу грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Жители Ивано-Франковской области сообщены о подозрении - в частности, следствием было установлено, что женщина препятствовала деятельности военных.

Подробности сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Согласно информации следствия, в августе 2024 года подозреваемая жительница Ивано-Франковской области создала и администрировала открытый Telegram-канал, где публиковала информацию о проведении мобилизационных мероприятий военнослужащими РТЦК и СП.

Подписчики канала регулярно делились фото- и видеоматериалами с указанием времени и адресов, где военные вручают повестки. Это в частности касалось информации о вручении военных повесток в населенных пунктах Верховинского района.

Таким образом, жительница Ивано-Франковской области предупреждала уклонистов, что мешало формированию военного резерва и препятствовало законной деятельности ВСУ.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры 22-летней жительнице Прикарпатья объявлено подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

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