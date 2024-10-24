Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

ДБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира воинской части, начальника столовой, двух менеджеров и бухгалтера снабженческого предприятия.

Как сообщили в ДБР , они подозреваются в присвоении 4,6 миллиона гривен, выделенных на закупку продуктов для военных. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, в период с августа по декабрь 2023 заместитель командира воинской части вместе с начальником столовой подделали накладные на поставку продуктов на сумму 4,6 миллиона гривен.

Министерство обороны Украины перечисляло деньги предприятию-поставщику в соответствии с этими поддельными документами за представленную продукцию. Менеджеры предприятия легализовали эти средства и разделили их между участниками схемы, в то время как «продукты» списывались как потребленные военнослужащими.

Все пять фигурантов дела обвиняются в завладении чужим имуществом, подлоге официальных документов и их использовании, служебном подлоге, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 358, ч. 3 ст.

Кроме того, начальник столовой также обвиняется в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины), поскольку в его доме были обнаружены боеприпасы и взрывчатые вещества.

Санкции по этим статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Офиса Генерального прокурора.

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