В настоящее время прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы в объеме 7748 МВт*ч и мощностью 1085 МВт.

Минэнерго обращается к гражданам с просьбой рационально использовать электроэнергию , особенно в вечерние часы с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщает само ведомство.

Пока энергосистема остается сбалансированной, хотя повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование.

«Призываем всех потребителей осторожно относиться к использованию электроэнергии, особенно в указанное время. Это поможет энергетикам обеспечить стабильность системы», – отметили в министерстве.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 381 424 потребителей, оставшихся без электричества из-за боевых действий. Уровень воды в ставке-охладителе составляет 14,21 метра, что достаточно для нужд станции.

В настоящее время прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы в объеме 7748 МВт*ч и мощностью 1085 МВт.

Рекомендации по подготовке к отключению

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности сообщает, что значительная часть тепла из домов теряется через двери, окна, крышу и внешние стены, поэтому важно их утеплить. Самый простой вариант – утеплить окна поролоновыми полосками, проверить дверные петли и залить монтажной пеной место прохождения трубы.

Также важно регулировать окна, чтобы предотвратить выход внутреннего тепла из-за неплотности. "Рекомендуется улучшить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на их нижнюю, верхнюю и боковые части. Плотные шторы могут удерживать тепло, но блокируют поступление тепла из радиаторов. Толстые ковры уменьшают теплоизоляцию через пол. Модернизация вентиляционных систем, в частности внедрение рекуперации тепла », – советуют специалист.

Дом с высоким классом энергоэффективности может сохранить тепло без отопления в течение длительного времени, в то время как неутепленные здания могут быть холодными даже при работающей системе отопления. Для утепления многоквартирных домов необходимо объединить деньги жильцов, например, создав объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

"Лоскучное утепление", когда утепляется только одна квартира, может привести к проблеме. Отсутствие утепления по всему периметру может смещать точку росы, что одно время может запустить появление плесени в соседних квартирах. Утепление должно охватывать все конструкции, включая стены, фундаменты, стелы, чердаки и подвалы. Для утепления советуют использовать материалы, такие как пенополистирол, минераловатные плиты и энергосберегающие краски.

Лучше всего спросить энергоаудитора, который оценит состояние дома и подберет оптимальные утеплительные материалы.

«Необходимо утеплить открывающиеся конструкции, такие как окна и двери. Рекомендуется устанавливать двухкамерные стеклопакеты и полностью утеплять все швы при замене двери. Если возможно, старую дверь можно использовать как дополнительную», – добавляют в Государственном агентстве по энергоэффективности.

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