Українців попередили, скільки доведеться платити за куб та кВт*год по платіжках за гащ та електроенергію.

В Україні з 1 листопада вартість електроенергії та газу цікавить багатьох українців - стало відомо, скільки доведеться платити в останній місяць осені.

Українців попередили, скільки доведеться платити за куб та кВт*год.

Кабінет Міністрів України офіційно продовжив дію спеціальних зобов’язань (ПСО) щодо постачання газу. За рішенням уряду, до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів залишаться незмінними. Це стосується як побутових споживачів, так і виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

Вартість газу від "Нафтогазу" для різних категорій споживачів коливатиметься від 7 грн 42 коп. до 16 грн 50 коп. за кубометр. Для населення ціна залишиться на рівні 7 грн 96 коп. за кубометр.

Для побутових споживачів діє загальний тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт·год. Проте в деяких випадках можна сплачувати менше, якщо подати відповідні заяви та пройти певні процедури.

Зокрема, з 1 жовтня до 30 квітня споживачі з електричним опаленням можуть отримати знижку на обсяг електроенергії до 2 тисяч кВт·год на місяць, сплачуючи за тарифом 2,64 грн/кВт·год. Однак, якщо споживання перевищить цю межу, вартість всього обсягу буде розраховуватись за основним тарифом у 4,32 грн. Таким чином, за 2000 кВт·год споживач заплатить 5280 грн, а за 2001 кВт·год — вже 8644,3 грн.

Це правило покликане стимулювати українців з електричним опаленням витрачати не більше 2 тисяч кВт·год. Проте у технічному паспорті на квартиру або будинок має бути вказано, що тип опалення — електричний.

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