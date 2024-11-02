Украинцев предупредили, сколько придется платить за куб и кВт*ч по платежкам за гащ и электроэнергию.

В Украине с 1 ноября стоимость электроэнергии и газа интересует многих украинцев – стало известно, сколько придется платить в последний месяц осени.

Украинцев предупредили, сколько придется платить за куб и кВт*ч.

Кабинет Министров Украины официально продлил действие специальных обязательств (ПСО) по поставкам газа . По решению правительства до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей останутся неизменными. Это касается как бытовых потребителей, так и производителей тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

Стоимость газа от "Нефтегаза" для разных категорий потребителей будет колебаться от 7 грн 42 коп. до 16 грн. 50 коп. за кубометр. Для населения цена останется на уровне 7 грн. 96 коп. за кубометр.

Для бытовых потребителей действует общий тариф на электроэнергию - 4,32 грн/кВтч. Однако в некоторых случаях можно платить меньше, если подать соответствующие заявления и пройти некоторые процедуры.

В частности, с 1 октября по 30 апреля потребители с электрическим отоплением могут получить скидку на объем электроэнергии до 2 тысяч кВтч в месяц, платя по тарифу 2,64 грн/кВтч. Однако если потребление превысит этот предел, стоимость всего объема будет рассчитываться по основному тарифу в 4,32 грн. Таким образом, за 2000 кВтч потребитель заплатит 5280 грн, а за 2001 кВтч — уже 8644,3 грн.

Это правило призвано стимулировать украинцев с электрическим отоплением тратить не более 2 тысяч кВтч. Однако в техническом паспорте на квартиру или дом должно быть указано, что тип отопления электрический.

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