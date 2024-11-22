Если вы беспокоитесь, что ваш телефон заражен вирусом - следуйте этим советам по выявлению и удалению вредоносного ПО для Android.

Если ваш телефон заражен вирусом Android, вы можете столкнуться со странными и постоянными уведомлениями или всплывающими окнами, быстрой разрядкой аккумулятора, чрезмерным нагревом или более высоким, чем обычно, потреблением данных.

Как найти вирус на телефоне и удалить его:

Как только вы заметили какие-либо предупреждающие признаки вируса в телефоне, вам следует немедленно просканировать свой смартфон с помощью Google Play Protect и других внутренних инструментов.

Перезагрузите телефон в безопасном режиме, а затем вручную удалите подозрительные или неизвестные приложения, чтобы найти вирус на телефоне и удалить его.

Загрузите и запустите надежное антивирусное приложение или программное обеспечение для обеспечения безопасности мобильных телефонов.

Сбросьте настройки телефона до заводских, чтобы найти вирус на телефоне и удалить его. Внимание: этот шаг — крайняя мера, так как он удалит все данные и настройки с вашего телефона.

Быстрое выявление вируса и удаление вредоносного ПО — один из лучших способов защитить ваш телефон Android и любые личные и финансовые данные, которые он содержит.

Если вы видите признаки заражения вашего телефона Android вирусом, даже после того, как вы запустили антивирусную проверку, лучшим решением будет его выключение. Возможно, вам придется извлечь аккумулятор, если вирус или вредоносная программа не позволяют вам выключить телефон.

Когда ваш телефон находится в безопасном режиме, перейдите в Google Play Store, нажмите на значок профиля в правом верхнем углу и выберите Управление приложениями и устройством.

Просмотрите все сторонние приложения в телефоне и удалите все подозрительное - возможно это и есть вирус или вредоносное ПО.

Источник: aura.com.

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