Україна переживає серйозні виклики в організації своїх Збройних сил під час війни.

Однією з головних проблем є структура та ефективність військових з’єднань, зокрема, бригад і корпусів.

Про це в інтерв'ю для NV розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. Він зазначив, що ситуація в ЗСУ часто виглядає так, що нові бригади, які формуються в умовах війни, відправляються на фронт не як повноцінні одиниці, а побатальонно, що значно знижує їхню боєздатність.

Зокрема, проблема полягає в тому, що бригади, які офіційно складаються з кількох батальйонів, часто не воюють у повному складі. Наприклад, один батальйон може бути в Лимані, інший — на Запорізькому напрямку, третій — під Кліщіївкою.

"У нас, за рідкісними виключеннями, бригади не воюють навіть своїм повним складом. Це велика проблема", - пояснює Рахманін.

Рахманін також зазначає, що нові бригади, які створюють в екстремальних умовах війни, часто не мають можливості для належного злагодження та тренування. Це призводить до того, що вони часто стають "безпомічними" на передовій. Проблема полягає не лише в мобілізаційних процесах, а й у підготовці бійців, якості їхнього навчання та мотивації.

"Навіть підручники з стратегії пишуть, що, якщо ви посилюєте сильну бригаду слабкими військами, слабкими військовослужбовцями, то вони підтягуються до рівня якісних військовослужбовців. І навпаки: якщо ви формуєте бригаду, вибачте, з демотивованих, з літніх, без бойового досвіду людей, то ця бригада не буде боєздатною", - пояснює експерт.

Рахманін підкреслює, що реорганізація та вдосконалення управління є можливими навіть у часи повномасштабної війни, але для цього необхідна чітка політична воля та системні зміни.

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