Украина испытывает серьезные вызовы в организации своих Вооруженных сил во время войны.

Одной из главных проблем является структура и эффективность военных соединений, в частности бригад и корпусов.

Об этом в интервью NV рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он отметил, что ситуация в ВСУ часто выглядит так, что формируемые в условиях войны новые бригады отправляются на фронт не как полноценные единицы, а побатальонно, что значительно снижает их боеспособность.

В частности, проблема заключается в том, что официально состоящие из нескольких батальонов бригады часто не воюют в полном составе. Например, один батальон может быть в Лимане, другой – на Запорожском направлении, третий – под Клещиевкой.

"У нас, за редкими исключениями, бригады не воюют даже своим полным составом. Это большая проблема", – объясняет Рахманин.

Рахманин также отмечает, что новые бригады, создаваемые в экстремальных условиях войны, часто не имеют возможности для надлежащего согласования и тренировки. Это приводит к тому, что они часто становятся "беспомощными" на передовой. Проблема заключается не только в мобилизационных процессах, но и в подготовке бойцов, качестве их обучения и мотивации.

"Даже учебники по стратегии пишут, что, если вы усиливаете сильную бригаду слабыми войсками, слабыми военнослужащими, то они подтягиваются к уровню качественных военнослужащих. И наоборот: если вы формируете бригаду, извините, из демотивированных, пожилых, без боевого опыта людей, то эта бригада не будет боеспособной", – объясняет эксперт.

Рахманин подчеркивает, что реорганизация и совершенствование управления возможны даже во времена полномасштабной войны, но для этого необходима четкая политическая воля и системные изменения.

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