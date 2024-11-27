У листопаді 2024 року минає рівно два з половиною роки, як захисники «Азовсталі» потрапили в російський полон.

Серед них — Артем Чесноков, який воював у складі полку «Азов» та опинився в неволі після тривалої оборони Маріуполя.

Як пише Громадське Радіо, дружина військового Олена з сином Богданом не полишають боротьби за його повернення. Щотижня вони беруть участь у акціях підтримки полонених українських військових, нагадуючи суспільству про тих, хто досі перебуває в руках ворога.

"Перед виходом в полон, він мені написав повідомлення. Не казав, що це буде, просто він сказав, що "скоро зв’яжемося", сказав, що він знищує свій телефон і після цього — невідомість", – розповідає Олена про чоловіка.

Єдине, що вона чула про Артема — це повідомлення від його побратимів, які повернулися з полону. За словами Олени, з моменту, як чоловік потрапив у полон, вона не мала з ним жодного зв’язку. Ні його прізвище, ні статус серед "засуджених" в російських судах, або на окупованих територіях не були відомі. Олена додає, що жодного офіційного підтвердження місцезнаходження Артема досі не отримала.

Жінка розповідає, що з чоловіком познайомилась близько десяти років тому в рідному Бердянську. Після початку війни, саме за вказівкою Артема, Олена з сином виїхали з міста 26 лютого 2022 року. Вони багато пересувалися, жили у різних містах, і нині оселилися в Києві. Щодо Артема, то він служив у "Азові" з 2016 року, до того — у Добровольчому Українському Корпусі "Правий Сектор". Він брав участь у боях за Донецький аеропорт та Іловайськ.

Олена із сумом згадує, що перед війною у них була запланована спільна відпустка, яка так і не вдалася. Зараз дружина військовополоненого, хоч і не може брати участь у всіх акціях, та робить усе можливе, щоб не забувати про таких же, як її чоловік.

"Я зараз там, де має бути кожен", - підсумовує жінка.

Джерело: hromadske.radio.

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