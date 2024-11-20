На Курахівському напрямку стався цікавий інцидент, про який розповів Сергій, командир одного з батальйонів 46-ї окремої аеромобільної бригади.

Командир аеромобільного батальйону згадав смішний випадок із полоненим окупантом, який почав пропонувати військовому велику суму грошей.

Про це командир Сергій розповів в коментарі для "Армія TV".

На Курахівському напрямку стався цікавий інцидент, про який розповів Сергій, командир одного з батальйонів 46-ї окремої аеромобільної бригади. Він поділився випадком, коли один із російських окупантів, потрапивши в полон до Збройних сил України, став надзвичайно розслабленим.

"Сидить полонений Ілюша, з ним нормально спілкуємося, у нього розв'язані очі, вільні руки. Він уже розслабився, йому дали покурити. Дістає таку велику пачку грошей, там тисяч 60, і каже: "Я хочу купити телефон". Я кажу: "Мені ваших грошей не треба, ховайте їх назад у кишеню", – розповів Сергій.

Як відзначив командир, росіяни зазвичай рідко здаються в полон, бо їх від початку лякають. Також він зазначив, що у полонених забирають телефони та документи, але гроші вони завжди носять із собою, навіть на полі бою, через страх, що їх можуть пограбувати.

Нагадаємо, у одному з таборів для військовополонених в Україні створені умови, які можуть здивувати. Раціон складається з 2200 кілокалорій на день, медичне обслуговування на такому рівні, що багато амбулаторій у українських селах можуть лише позаздрити, а зарплата для персоналу становить всього півтори тисячі гривень. Саме в таких умовах утримуються російські військовополонені.

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