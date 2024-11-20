Командир аэромобильного батальона вспомнил смешной случай с пленным оккупантом, который начал предлагать военному большую сумму денег.

Об этом командир Сергей рассказал в комментарии для "Армия TV".

На Кураховском направлении произошел интересный инцидент, о котором рассказал Сергей, командир одного из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады. Он поделился случаем, когда один из российских окупантов, попав в плен в Вооруженные силы Украины, стал чрезвычайно расслабленным.

"Сидит пленник Илюша, с ним нормально общаемся, у него развязаны глаза, свободные руки. Он уже расслабился, ему дали покурить. Достает такую ​​большую пачку денег, там тысяч 60, и говорит: "Я хочу купить телефон". Я говорю : "Мне ваших денег не надо, прячь их обратно в карман", – рассказал Сергей.

Как отметил командир, россияне обычно редко сдаются в плен, потому что их изначально пугают. Также он отметил, что у пленных забирают телефоны и документы, но деньги они всегда носят с собой, даже на поле боя, из-за страха, что их могут ограбить.

Напомним, в одном из лагерей для военнопленных в Украине созданы условия, которые могут удивить. Рацион состоит из 2200 килокалорий в день, медицинское обслуживание на таком уровне, что многие амбулатории в украинских селах могут только позавидовать, а зарплата для персонала составляет всего полторы тысячи гривен. Именно в таких условиях содержатся российские военнопленные.

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