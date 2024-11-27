В ноябре 2024 года исполняется ровно два с половиной года, как защитники «Азовстали» попали в российский плен.

Среди них Артем Чесноков, воевавший в составе полка «Азов» и оказавшийся в неволе после длительной обороны Мариуполя.

Как пишет Общественное Радио, жена военного Елена с сыном Богданом не оставляют борьбы за его возвращение. Еженедельно они принимают участие в акциях поддержки пленных украинских военных, напоминая обществу о тех, кто до сих пор находится в руках врага.

"Перед выходом в плен, он мне написал сообщение. Не говорил, что это будет, просто он сказал, что скоро свяжемся, сказал, что он уничтожает свой телефон и после этого — неизвестность", – рассказывает Елена о муже.

Единственное, что она слышала об Артеме — это сообщение от вернувшихся из плена его собратьев. По словам Елены, с момента, как мужчина попал в плен, она не имела с ним никакой связи. Ни его фамилия, ни статус среди "осужденных" в российских судах или на оккупированных территориях не были известны. Елена добавляет, что никакого официального подтверждения местонахождение Артема до сих пор не получила.

Женщина рассказывает, что с мужчиной познакомилась около десяти лет назад в родном Бердянске. После начала войны, именно по указанию Артема, Елена с сыном уехали из города 26 февраля 2022 года. Они много передвигались, жили в разных городах, и поселились в Киеве. Что касается Артема, то он служил в "Азове" с 2016 года, до этого - в Добровольческом Украинском Корпусе "Правый Сектор". Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт и Иловайск.

Елена с грустью вспоминает, что перед войной у них был запланирован общий отпуск, который так и не удался. Сейчас жена военнопленного, хотя и не может участвовать во всех акциях, делает все возможное, чтобы не забывать о таких же, как ее муж.

"Я сейчас там, где должен быть каждый", - заключает женщина.

Источник: hromadske.radio .

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