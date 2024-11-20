Повідомляється, що 12 людей загинули через атаку ворога по житловому мікрорайону Сум 17 листопада.
За даними Сумської ОВА, поранення отримали більше 80, в реанімацію потрапили одинадцять людей, із них шестеро дітей.
89 людей поранені, серед них 11 дітей. 37 поранених залишаються у лікарнях міста, додали в міськраді.
Кількість загиблих збільшувалась щогодини.
Серед 12 загиблих п'ять жінок, чотири чоловіки, 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина, повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
Відомо, що пошкоджені два навчальні заклади, 13 будівель, 90 квартир та 28 автомобілів.
Росіяни у Сумській області вбили цілу родину.
У Глухові на Сумщині відомо про 12 загиблих, серед них є дитина. Повідомляється, що два ворожі безпілотники вдарили по гуртожитку навчального закладу.
"Було два удари. Спочатку один "Шахед", було пряме влучання в гуртожиток. І другий "Шахед", який пролетів повз гуртожиток, повернувся і ще раз, вдруге, влучив у гуртожиток. Це було орієнтовно об 11:30 вечора", — повідомив голова Глухівської міськради Надія Вайло.
Серед вбитих росією ціла сім'я, 7-річний хлопчик, його старший брат та 43-річна мати.
Серед поранених є брат та сестра, їм 10 та 11 років.
Джерело: ТСН.
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