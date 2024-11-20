Ворог 17 листопада атакував Сумську область, відомо про загиблих та поранених через обстріл.

Повідомляється, що 12 людей загинули через атаку ворога по житловому мікрорайону Сум 17 листопада.

За даними Сумської ОВА, поранення отримали більше 80, в реанімацію потрапили одинадцять людей, із них шестеро дітей.

89 людей поранені, серед них 11 дітей. 37 поранених залишаються у лікарнях міста, додали в міськраді.

Кількість загиблих збільшувалась щогодини.

Серед 12 загиблих п'ять жінок, чотири чоловіки, 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина, повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Відомо, що пошкоджені два навчальні заклади, 13 будівель, 90 квартир та 28 автомобілів.

Росіяни у Сумській області вбили цілу родину.

У Глухові на Сумщині відомо про 12 загиблих, серед них є дитина. Повідомляється, що два ворожі безпілотники вдарили по гуртожитку навчального закладу.

"Було два удари. Спочатку один "Шахед", було пряме влучання в гуртожиток. І другий "Шахед", який пролетів повз гуртожиток, повернувся і ще раз, вдруге, влучив у гуртожиток. Це було орієнтовно об 11:30 вечора", — повідомив голова Глухівської міськради Надія Вайло.

Серед вбитих росією ціла сім'я, 7-річний хлопчик, його старший брат та 43-річна мати.

Серед поранених є брат та сестра, їм 10 та 11 років.

Джерело: ТСН.

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