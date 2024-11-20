Враг 17 ноября атаковал Сумскую область, известно о погибших и раненых из-за обстрела.

Сообщается, что 12 человек погибли из-за атаки врага по жилому микрорайону Сум 17 ноября.

По данным Сумской ОВА, ранения получили более 80, в реанимацию попали одиннадцать человек, из них шестеро детей.

89 человек ранены, среди них 11 детей. 37 раненых остаются в больницах города, добавили в горсовете.

Число погибших увеличивалось каждый час.

Среди 12 погибших пять женщин, четыре мужчины, 9-летний мальчик и 14-летняя девушка, сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Известно, что повреждены два учебных заведения, 13 зданий, 90 квартир и 28 автомобилей.

Враг в Сумской области унес жизни всей семьи.

В Глухове в Сумской области известно о 12 погибших, среди них есть ребенок. Сообщается, что два вражеских беспилотника ударили по общежитию учебного заведения.

"Было два удара. Сначала один "Шахед", было прямое попадание в общежитие. И второй "Шахед", пролетевший мимо общежития, вернулся и еще раз, второй раз, попал в общежитие. Это было ориентировочно в 11:30 вечера", — сообщил председатель Глуховского горсовета Надежда Вайло.

Среди убитых Россией целая семья, 7-летний мальчик, его старший брат и 43-летняя мать.

Среди раненых есть брат и сестра, им 10 и 11 лет.

Источник: ТСН .

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