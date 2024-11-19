Ворог атакував житловий мікрорайон у Сумах, відомо про загиблих та поранених через обстріл.

Одинадцять людей загинули внаслідок атаки російської армії по житловому мікрорайону Сум 17 листопада.

За даними Сумської ОВА станом на 08:30 18 листопада, поранення отримали більше 80, в реанімації знаходяться одинадцять людей, із них шестеро дітей.

89 людей поранені, серед них 11 дітей. 37 поранених залишаються у лікарнях міста, додали в міськраді.

Серед 11 загиблих п'ять жінок, чотири чоловіки, 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина, повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Відомо, що пошкоджені два навчальні заклади, 13 будівель, 90 квартир та 28 автомобілів.

За інформацією заступника міського голови Станіслава Полякова, у Сумах в пошкоджених через ракетний удар 10-поверхівках відключені всі комунікації.

У Сумах діє штаб з ліквідації наслідків ракетного удару в дитсадку №9, номер телефону штабу: 0665437677.

Як повідомили у Повітряних силах, військові РФ застосували ракету "Іскандер-М".

Відомо, що внаслідок ворожої атаки по житловому мікрорайону у Сумах 17 листопада загинув майстер спорту Сергій Сухарєв.

Сергій Сухарєв був майстром спорту, суддею національної категорії, виступав у збірній Сумщини на змаганнях зі спортивного орієнтування.

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