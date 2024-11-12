Українцям розповіли, як ворожа армія змінює тактику обстрілів України та чого очікувати восени.

Окупанти змінюють склад комбінованих ударів, вибір цілей та характер застосування тих чи інших ракет і дронів.

Головна зміна тактики окупантів протягом всіх років повномасштабної війни – це збільшення кількості балістичних ракет, які росіяни запускають по Україні.

Найбільш використовуваною російською балістичною ракетою є "Іскандер-М", за даними ГУР, загарбники можуть виробляти по 40-50 таких ракет на місяць.

Аеробалістичні Х-47М2 "Кинджали" більш рідкісні, але вони доволі часто застосовуються РФ.

Ситуація із загрозами балістичних ударів може погіршитися, якщо Іран справді передасть рф свої ракети, напримклад, Fateh-110, Fath-313 чи Zolfaghar.

Є ще одна зміна тактики росіян - це застосування "шахедів", вони стали літати на висотах 800 метрів і вище, щ робить їх більш видимими для традиційного ППО, але важчою ціллю для мобільних груп.

Характерна риса нинішніх російських обстрілів – влучання в цивільні об'єкти, від "Охматдиту" в Києві та центру реабілітації в Сумах до готелів у різних областях.

Більшість військовиї експертів вважають, що російські обстріли восени-2024 будуть продовжуватися і цілком вірогідно стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

Джерело: bbc.com.

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