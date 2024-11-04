Окупанти накопичують ракети, зокрема. Х-101/555, "Калібр", найімовірніше, для активізації їх застосування проти України в період опалювального сезону.

Своєю думкою поділилися військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, у вересні та жовтні росіяни не завдавали по Україні масованих ракетних ударів, використовуючи атаки дронами Shahed-136 з приманками.

"Протягом жовтня не було зафіксовано жодного запуску 9М728 ОТК "Іскандер-К", тоді як ворог регулярно застосовував 9М723 ОТРК "Іскандер-М/KN-23".

У цьому пуски цих балістичних ракет проти вереснем показали кількісне зниження. Аналогічна ситуація з крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555 та морського базування "Калібр". Але це не означає, що у російських окупаційних військ вони закінчилися, а вказує на їхнє накопичення", - повідомив експерт.

Що стосується нальотів дронами, за словами оглядача, на перший погляд вони встановили новий рекорд, але варто враховувати, що дронов-приманок під час цих атак використовується більше, ніж Shahed-136.

Раніше військовий оглядач Денис Попович повідомляв, що російські війська готують масовані атаки по Україні. За його словами, за допомогою дронових атак зараз вони збирають необхідну інформацію для майбутніх ударів.

Джерело: unian .

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