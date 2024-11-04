Оккупанты накапливают ракеты, в том числе. Х-101/555, "Калибр", вероятнее всего, для активизации их применения против Украины в период отопительного сезона.

Своим мнением поделилися военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в сентябре и октябре россияне не наносили по Украине массированные ракетные удары, используя атаки дронами Shahed-136 с приманками.

"В течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", в то время как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23".

При этом пуски этих баллистических ракет в сравнении с сентябрем показали количественное снижение. Аналогичная ситуация с крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555 и морского базирования "Калибр". Но это не означает, что у российских оккупационных войск они закончились, а указывает на их накопление", - сообщил эксперт.

Что касается налетов дронами, по словам обозревателя, на первый взгляд они установили новый рекорд, но, стоит учитывать, что дронов-приманок во время этих атак используется больше, чем Shahed-136.

Ранее, военный обозреватель Денис Попович сообщал, что российские войска готовят массированные атаки по Украине. По его мнению, с помощью дроновых атак сейчас они собирают необходимую информацию для будущих ударов.

Источник: unian.

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