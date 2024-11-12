Украинцам рассказали, как вражеская армия меняет тактику обстрелов Украины и чего ждать осенью.

Оккупанты изменяют состав комбинированных ударов, выбор целей и характер применения тех или иных ракет и дронов.

Главное изменение тактики окупантов в течение всех лет полномасштабной войны – это увеличение количества баллистических ракет, которые россияне запускают по Украине.

Наиболее используемой российской баллистической ракетой является "Искандер-М", по данным ГУР, загарбники могут производить по 40-50 таких ракет в месяц.

Аэробалистические Х-47М2 "Кинжалы" более редки, но они часто применяются РФ.

Ситуация с угрозами баллистических ударов может ухудшиться, если Иран действительно передаст России свои ракеты, например, Fateh-110, Fath-313 или Zolfaghar.

Есть еще одно изменение тактики россиян – это применение "шахедов", они стали летать на высотах 800 метров и выше, что делает их более видимыми для традиционного ПВО, но более тяжелой целью для мобильных групп.

Характерная черта нынешних российских обстрелов – попадание в гражданские объекты, от "Охматдета" в Киеве и центра реабилитации в Сумах до гостиниц в разных областях.

Большинство военных экспертов считают, что российские обстрелы осенью-2024 будут продолжаться и вполне вероятно станут более массированными ближе к отопительному сезону и с увеличением нагрузки на энергетику.

Источник: bbc.com.

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