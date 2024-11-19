Враг атаковал жилой микрорайон в Сумах, известно о погибших и раненых из-за обстрела.

Одиннадцать человек погибли в результате атаки российской армии по жилому микрорайону Сум 17 ноября.

По данным Сумской ОВА по состоянию на 08:30 18 ноября, ранения получили более 80, в реанимации находятся одиннадцать человек, из них шестеро детей.

89 человек ранены, среди них 11 детей. 37 раненых остаются в больницах города, добавили в горсовете.

Среди 11 погибших пять женщин, четыре мужчины, 9-летний мальчик и 14-летняя девушка, сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Известно, что повреждены два учебных заведения, 13 зданий, 90 квартир и 28 автомобилей.

По информации заместителя городского головы Станислава Полякова, в Сумах в поврежденных из-за ракетного удара 10-этажках отключены все коммуникации.

В Сумах действует штаб по ликвидации последствий ракетного удара в детском саду №9, номер телефона штаба: 0665437677.

Как сообщили в Воздушных силах, военные РФ применили ракету "Искандер-М".

Известно, что в результате вражеской атаки по жилому микрорайону в Сумах 17 ноября погиб мастер спорта Сергей Сухарев.

Сергей Сухарев был мастером спорта, судьей национальной категории, выступал в сборной Сумщины на соревнованиях по спортивному ориентированию.

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