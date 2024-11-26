Навіть за наявності заборгованості, субсидію можуть призначити у деяких ситуаціях.

Громадяни, які не можуть повністю оплачувати комунальні послуги, мають право на отримання субсидії, проте можливість призначення субсидії залежить від ряду факторів, серед яких — наявність заборгованості за комунальні послуги.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, як борги впливають на право отримання субсидії.

Хто може претендувати на субсидію з боргами за комуналку

Зокрема, якщо заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень і прострочена понад три місяці, субсидія може бути скасована. Це стосується випадків, коли:

борг за оплату комунальних послуг є простроченим більше ніж три місяці;

є заборгованість за витрати на управління багатоквартирним будинком.

Чи можуть списати борги за комунальні послуги

Українське законодавство не передбачає прямого списання боргів за комуналку. Проте їх розмір можна зменшити або оскаржити в судовому порядку за певних умов:

якщо споживача офіційно визнано банкрутом;

борг виник через попередніх власників житла;

некоректно нараховано плату за спожиті послуги;

борг існує понад три роки.

У яких випадках субсидія надається попри борги

Навіть за наявності заборгованості, субсидію можуть призначити у таких ситуаціях:

якщо є документи, що підтверджують сплату боргу;

укладено договір про реструктуризацію заборгованості;

борг оскаржено в суді, і споживач має ухвалу про відкриття провадження.

Субсидія в такому разі надається на два місяці з початку нового опалювального або неопалювального сезону. Якщо борг буде погашено чи підтверджено його відсутність, субсидія відновлюється з місяця, наступного після отримання Пенсійним фондом відповідних документів.

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