Громадяни, які не можуть повністю оплачувати комунальні послуги, мають право на отримання субсидії, проте можливість призначення субсидії залежить від ряду факторів, серед яких — наявність заборгованості за комунальні послуги.
У Пенсійному фонді України роз’яснили, як борги впливають на право отримання субсидії.
Хто може претендувати на субсидію з боргами за комуналку
Зокрема, якщо заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень і прострочена понад три місяці, субсидія може бути скасована. Це стосується випадків, коли:
борг за оплату комунальних послуг є простроченим більше ніж три місяці;
є заборгованість за витрати на управління багатоквартирним будинком.
Чи можуть списати борги за комунальні послуги
Українське законодавство не передбачає прямого списання боргів за комуналку. Проте їх розмір можна зменшити або оскаржити в судовому порядку за певних умов:
якщо споживача офіційно визнано банкрутом;
борг виник через попередніх власників житла;
некоректно нараховано плату за спожиті послуги;
борг існує понад три роки.
У яких випадках субсидія надається попри борги
Навіть за наявності заборгованості, субсидію можуть призначити у таких ситуаціях:
якщо є документи, що підтверджують сплату боргу;
укладено договір про реструктуризацію заборгованості;
борг оскаржено в суді, і споживач має ухвалу про відкриття провадження.
Субсидія в такому разі надається на два місяці з початку нового опалювального або неопалювального сезону. Якщо борг буде погашено чи підтверджено його відсутність, субсидія відновлюється з місяця, наступного після отримання Пенсійним фондом відповідних документів.
Останні новини України:
Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла
Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення
Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ