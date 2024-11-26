Громадяни, які не можуть повністю оплачувати комунальні послуги, мають право на отримання субсидії, проте можливість призначення субсидії залежить від ряду факторів, серед яких — наявність заборгованості за комунальні послуги.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, як борги впливають на право отримання субсидії.

Хто може претендувати на субсидію з боргами за комуналку

Зокрема, якщо заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень і прострочена понад три місяці, субсидія може бути скасована. Це стосується випадків, коли:

борг за оплату комунальних послуг є простроченим більше ніж три місяці;

є заборгованість за витрати на управління багатоквартирним будинком.

комуналка

Чи можуть списати борги за комунальні послуги

Українське законодавство не передбачає прямого списання боргів за комуналку. Проте їх розмір можна зменшити або оскаржити в судовому порядку за певних умов:

якщо споживача офіційно визнано банкрутом;

борг виник через попередніх власників житла;

некоректно нараховано плату за спожиті послуги;

борг існує понад три роки.

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У яких випадках субсидія надається попри борги

Навіть за наявності заборгованості, субсидію можуть призначити у таких ситуаціях:

якщо є документи, що підтверджують сплату боргу;

укладено договір про реструктуризацію заборгованості;

борг оскаржено в суді, і споживач має ухвалу про відкриття провадження.

Субсидія в такому разі надається на два місяці з початку нового опалювального або неопалювального сезону. Якщо борг буде погашено чи підтверджено його відсутність, субсидія відновлюється з місяця, наступного після отримання Пенсійним фондом відповідних документів.

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