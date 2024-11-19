Щоб отримати ці пільги, учасникам бойових дій необхідно самостійно оформити їх через Пенсійний фонд України.

Військовослужбовці, які мають статус учасників бойових дій, можуть отримати державні пільги на оплату комунальних послуг.

Про це інформує armyinform.

Це дозволяє зменшити витрати на комуналку, особливо в опалювальний сезон.

Які пільги доступні учасникам бойових дій

Учасники бойових дій можуть дистанційно оформити знижки на оплату послуг через державні портали, що спрощує процес, повідомляє Army Inform. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни", учасники бойових дій мають право на:

75% знижку на оплату житла (квартплата);

на оплату житла (квартплата); 75% знижку на комунальні послуги (газ, електрика);

на комунальні послуги (газ, електрика); Знижка 75% на вартість пального для тих, хто живе в будинках без центрального опалення.

Щоб отримати ці пільги, учасникам бойових дій необхідно самостійно оформити їх через Пенсійний фонд України. Знижки не надаються автоматично після отримання статусу.

Як оформити пільги

Для оформлення пільг знадобляться такі документи:

паспорт;

Посвідчення учасника бойових дій (для підтвердження права на пільгу);

Індивідуальний податковий номер.

Ці документи можна подати через онлайн-сервіси, попередньо зробивши сканкопії.

Після підготовки документів учасники бойових дій мають подати дві заяви до Пенсійного фонду:

Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Цей обов'язковий етап, без цього внесення пільги не нараховуються. Заява про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг, в тому числі пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Документи можна подати кількома способами:

Особисто в Пенсійному фонді України;

Надіслати документи поштою;

Члени сім'ї можуть оформити пільги за дорученням. Довіреність не обов'язково має бути нотаріально завіреною; її можна підтвердити командир військової частини.

Як оформити пільги дистанційно

Щоб подати заявку на пільги дистанційно, військові та ветерани можуть закрити портал Пенсійного фонду України. Для цього необхідно виконати кілька простих кроків:

Авторизація на порталі . Зайдіть на портал ПФУ та авторизуйтесь через BankID або електронний цифровий підпис (ЕЦП). Розділ "Комунікації з ПФУ" . В особистому кабінеті оберіть цей розділ та знайдіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Заповнення заяви . Виберіть пункт «Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому поля за експериментальним проектом» та заповніть усі поля, дотримуючись інструкцій системи. Додавання документів . Прикріпіть скановані копії документів, які підтверджують ваше право на пільги (паспорт, ІПН, посвідчення учасника бойових дій). Підпис і відправка . Після заповнення форми та прикріплення документів підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її. Статус звернення . Ви можете відстежити статус своєї заявки в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".

Зверніть увагу! Цей процес дозволяє уникнути особистого відвідування установ і суттєво спрощує оформлення пільг для військовослужбовців та ветеранів.

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