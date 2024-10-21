Не потрібно повторно подавати заявку тим, хто вже отримував субсидію в літній період або мав "нульову" субсидію.

Пенсійний фонд України (ПФУ) розпочав підготовку до автоматичного перерахунку та фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025 років.

Про це повідомляють в одному з управлінь ПФУ.

Уже відомо, хто з українців отримає підтримку на зиму та якими будуть розміри виплати.

Хто може розраховувати на зимові субсидії

За даними ПФУ, одержувачі субсидій не потребують повторного звернення для продовження виплати на новий опалювальний сезон. Проте деяким категоріям громадян все ж варто подбати про оновлення або продовження допомоги.

Не потрібно повторно подавати заявку тим, хто вже отримував субсидію в літній період або мав "нульову" субсидію.

У жовтні необхідно подати нову заяву та документи лише тим, хто:

з поважних причин не звернувся у травні для оформлення допомоги;

отримав відмову в наданні фінансової підтримки.

Таких одержувачів небагато, і вони стосуються наступних категорій:

домогосподарства, де є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих людей у ​​родині менше, ніж кількість зареєстрованих;

субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого або слабкого пічного палива;

орендоване житло.

Громадяни зобов’язані подати заяву та декларацію, а також можуть отримати додаткові документи, такі як:

договори житла;

копія договору про реструктуризацію боргу;

документ, що підтверджує використання скрапленого газу або твердого/рідкого палива;

підтвердження непроживання особи за зареєстрованою адресою;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Фінансування субсидій та розмір виплат

За повідомлення уряду, Пенсійний фонд автоматично перераховує субсидії та пільги на опалювальний сезон. На даний момент житлові субсидії отримують 2,8 мільйона громадян, і держава вже виділила на ці виплати 28,2 мільярда гривень з початку року.

«Фінансова підтримка продовжуватиметься. Розміри виплат на опалювальний сезон будуть автоматично перераховані, а в державному бюджеті передбачено достатні кошти для цього», — зазначають в уряді.

Субсидія розраховується як різниця між комунальними послугами з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу, який виходить із середньомісячного доходу домогосподарства та встановленого відсотка обов’язкової оплати. Тому розмір субсидії індивідуальний для кожного і може бути розрахований самостійно.

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