Не нужно повторно подавать заявку тем, кто уже получал субсидию в летний период или имел "нулевую" субсидию.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал подготовку к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025 годов.

Об этом сообщают в одном из управлений ПФУ.

Уже известно, кто из украинцев получит поддержку на зиму и какими будут размеры выплат.

Кто может рассчитывать на зимние субсидии

По данным ПФУ, получатели субсидий не нуждаются в повторном обращении для продления выплаты на новый отопительный сезон. Однако некоторым категориям граждан все же следует позаботиться об обновлении или продлении помощи.

Не нужно повторно подавать заявку тем, кто уже получал субсидию в летний период или имел "нулевую" субсидию.

В октябре необходимо подать новое заявление и документы только:

по уважительным причинам не обратился в мае для оформления помощи;

получил отказ в предоставлении финансовой поддержки.

Таких получателей немного, и они относятся к следующим категориям:

домохозяйства, где находятся внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих людей в семье меньше, чем количество зарегистрированных;

субсидии на покупку сжиженного газа, твердого или слабого печного топлива;

арендованное жилье.

Граждане обязаны подать заявление и декларацию, а также могут получить дополнительные документы, такие как:

договоры жилья;

копия договора о реструктуризации долга;

документ, подтверждающий использование сжиженного газа или твердого/жидкого топлива;

подтверждение непроживания лица по зарегистрированному адресу;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Финансирование субсидий и размер выплат

По сообщению правительства, Пенсионный фонд автоматически перечисляет субсидии и льготы на отопительный сезон. В настоящее время жилищные субсидии получают 2,8 миллиона граждан, и государство уже выделило на эти выплаты 28,2 миллиарда гривен с начала года.

«Финансовая поддержка будет продолжена. Размеры выплат на отопительный сезон будут автоматически перечислены, а в государственном бюджете предусмотрены достаточные средства для этого», – отмечают в правительстве.

Субсидия рассчитывается как разница между коммунальными услугами с учетом социального норматива и размера обязательного платежа, исходящего из среднемесячного дохода домохозяйства и установленного процента обязательной оплаты. Поэтому размер субсидии индивидуален для каждого и может быть рассчитан самостоятельно.

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