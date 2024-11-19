Чтобы получить эти льготы, участникам боевых действий необходимо самостоятельно оформить через Пенсионный фонд Украины.

Военнослужащие, имеющие статус участников боевых действий, могут получить государственные льготы по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщает armyinform.

Это позволяет снизить расходы на коммуналку, особенно в отопительный сезон.

Какие льготы доступны участникам боевых действий

Участники боевых действий могут дистанционно оформить скидки на оплату услуг через государственные порталы, что упрощает процесс, сообщает Army Inform. Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", участники боевых действий имеют право на:

75% скидку на оплату жилья (квартплата);

на оплату жилья (квартплата); 75% скидка на коммунальные услуги (газ, электричество);

на коммунальные услуги (газ, электричество); Скидка 75% на стоимость горючего для проживающих в домах без центрального отопления.

Чтобы получить эти льготы, участникам боевых действий необходимо самостоятельно оформить через Пенсионный фонд Украины. Скидки не предоставляются автоматически после получения статуса.

Как оформить льготы

Для оформления льгот понадобятся следующие документы:

паспорт;

Удостоверение участника боевых действий (в подтверждение права на льготу);

Индивидуальный налоговый номер.

Эти документы можно подать через онлайн-сервисы, предварительно сделав сканкопии.

После подготовки документов участники боевых действий должны подать два заявления в Пенсионный фонд:

Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Этот обязательный этап без этого внесения льготы не начисляются. Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Документы можно подать несколькими способами:

Лично в Пенсионном фонде Украины;

Прислать документы по почте;

Члены семьи могут оформить льготы по доверенности. Доверенность не обязательно должна быть нотариально заверена; Ее можно подтвердить командир воинской части.

Как оформить льготы дистанционно

Чтобы подать заявку на льготы дистанционно, военные и ветераны могут закрыть портал Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов:

Авторизация на портале . Зайдите на портал ПФУ и авторизуйтесь через BankID или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Раздел "Коммуникации по ПФУ" . В личном кабинете выберите этот раздел и найдите опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Заполнение заявления . Выберите пункт «Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему поля по экспериментальному проекту» и заполните все поля, следуя инструкциям системы. Добавление документов . Прикрепите сканированные копии документов, подтверждающих ваше право на льготы (паспорт, ИНН, удостоверение участника боевых действий). Подпись и отправка . После заполнения формы и прикрепления документов подпишите заявление электронной подписью и отправьте его. Статус обращения . Вы можете отследить статус своей заявки в личном кабинете в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".

Обратите внимание! Этот процесс позволяет избежать личного посещения учреждений и существенно упрощает оформление льгот для военнослужащих и ветеранов.

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