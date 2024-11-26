Даже при наличии задолженности субсидию могут назначить в некоторых ситуациях.

Граждане, которые не могут полностью оплачивать коммунальные услуги , имеют право на получение субсидии, однако возможность назначения субсидии зависит от ряда факторов, среди которых наличие задолженности за коммунальные услуги.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили , как долги влияют на право получения субсидии.

Кто может претендовать на субсидию с долгами за коммуналку

В частности, если задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен и просрочена более трех месяцев субсидия может быть отменена. Это касается случаев, когда:

долг за оплату коммунальных услуг просрочен более трех месяцев;

есть задолженность за расходы по управлению многоквартирным домом.

Могут ли списать долги за коммунальные услуги

Украинское законодательство не предусматривает прямого списания долгов за коммуналку. Однако их размер можно уменьшить или обжаловать в судебном порядке при определенных условиях:

если потребитель официально признан банкротом;

долг возник из-за предыдущих собственников жилья;

некорректно начислена плата за потребленные услуги;

долг существует более трех лет.

В каких случаях субсидия предоставляется на долги

Даже при наличии задолженности субсидию могут назначить в следующих ситуациях:

если есть документы, подтверждающие уплату долга;

заключен договор о реструктуризации задолженности;

долг обжалован в суде, и потребитель имеет определение об открытии производства.

Субсидия в таком случае предоставляется на два месяца с начала нового отопительного или неотапливаемого сезона. Если долг будет погашен или подтверждено его отсутствие, субсидия возобновляется с месяца, следующего за получением Пенсионным фондом соответствующих документов.

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