Посади керівників і заступників керівників ТЦК та СП вважаються такими, що мають високий рівень корупційних ризиків.

Робота в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) передбачає підвищені корупційні ризики.

Юристка Надія Шуляк для Новини.LIVE пояснила, як має діяти працівник ТЦК, якщо йдеться про взаємодію з його близькими.

Чи існують спеціальні правила для спілкування працівників ТЦК із родичами?

В Україні законодавство не передбачає чітких правил або обмежень щодо спілкування співробітників ТЦК зі своїми родичами, друзями чи знайомими. Також немає норм, які забороняють їм обговорювати певні теми.

Однак через те, що працівники ТЦК безпосередньо залучені до процесів мобілізації, можливі ситуації, коли їхні дії можуть порушувати закон. Наприклад, працівник може свідомо не вручати повістку своєму знайомому чи родичу, що є порушенням.

"Працівники ТЦК, як службові особи, зобов’язані діяти виключно відповідно до законів України. Їхні повноваження, права та обов’язки не залежать від родинних зв’язків", — зазначає юристка.

Що робити, якщо працівник ТЦК порушує закон?

Якщо працівник ТЦК скоює правопорушення, цим мають займатися правоохоронні органи.

"Рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження ухвалює виключно суд", — підкреслює правозахисниця Надія Шуляк.

Чи може працівник ТЦК найняти на роботу свого родича?

Відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції, посади керівників і заступників керівників ТЦК та СП вважаються такими, що мають високий рівень корупційних ризиків. Тому:

Керівники ТЦК не можуть мати у прямому підпорядкуванні своїх близьких родичів.

Працівник ТЦК також не має права перебувати у прямому підпорядкуванні у свого родича.

Таким чином, взаємодія між працівниками ТЦК та їхніми близькими повинна відповідати чинному законодавству, а будь-які порушення повинні фіксуватися й розглядатися компетентними органами.

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