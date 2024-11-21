Український військовослужбовець висловився і про чоловіків, які сидять удома, і про мобілізацію жінок.

Український військовослужбовець висловив свою думку щодо чоловіків, які ухиляються від служби, а також про можливу мобілізацію жінок.

Військовий із позивним "Тунець" розповів в інтерв'ю "24 каналу", що чоловіки, які не бажають воювати, мають розуміти, що їх завжди навчать і підготують до служби в Збройних силах України.

За його словами, головне — слухати і поглинати знання, тоді все буде добре.

"Все буде добре, головне не їсти жовтий сніг. Якщо ти будеш слухати, якщо ти будеш поглинати інформацію, то все в тебе буде добре. Вчися, тренуйся", — зазначив військовий.

На питання про тих, хто боїться вийти на вулицю через можливе потрапляння під мобілізацію, військовослужбовець відповів: "ТЦК прийде додому, нічого страшного".

Що стосується мобілізації жінок, боєць не зміг дати однозначної відповіді. Він підкреслив, що не є "рекрутинговим центром" і не може оцінити, яку користь з цього отримає держава.

"Ну якби це зробили для всіх - так, це було б дуже непогано. Однак зараз треба запитати в них, чи хочуть вони цього. Це має бути добровільно", — додав він.

Нагадаємо, що через війну, яку розвязала рф, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

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