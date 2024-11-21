Украинский военнослужащий высказался и о сидящих дома мужчинах и о мобилизации женщин.

Украинский военнослужащий высказал свое мнение относительно уклоняющихся от службы мужчин, а также о возможной мобилизации женщин.

Военный с позывным "Тунец" рассказал в интервью "24 каналу", что мужчины, не желающие воевать, должны понимать, что их всегда научат и подготовят к службе в Вооруженных силах Украины.

По его словам, главное – слушать и поглощать знания, тогда все будет хорошо.

"Все будет хорошо, главное не есть желтый снег. Если ты будешь слушать, если ты будешь поглощать информацию, то все у тебя будет хорошо. Учись, тренируйся", - отметил военный.

На вопрос о боящихся выйти на улицу из-за возможного попадания под мобилизацию военнослужащий ответил: "ТЦК придет домой, ничего страшного".

Что касается мобилизации женщин, боец ​​не смог дать однозначного ответа. Он подчеркнул, что не является "рекрутинговым центром" и не может оценить, какую пользу из этого получит государство.

"Ну если бы это сделали для всех - да, это было бы очень неплохо. Однако сейчас нужно спросить у них, хотят ли они этого. Это должно быть добровольно", - добавил он.

Напомним, что из-за войны войны, которую развязала Россия, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, получающие повестки.

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