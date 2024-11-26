Должности руководителей и заместителей руководителей ТЦК и СП считаются высокими коррупционными рисками.

Работа в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП ) предполагает повышенные коррупционные риски.

Юристка Надежда Шуляк для Новости.LIVE объяснила , как должен действовать работник ТЦК, если речь идет о взаимодействии с его близкими.

Есть ли особые правила для общения работников ТЦК с родственниками?

В Украине законодательство не предусматривает четких правил или ограничений по общению сотрудников ТЦК со своими родственниками, друзьями или знакомыми. Также нет норм, запрещающих им обсуждать определенные темы.

Однако из-за того, что работники ТЦК непосредственно вовлечены в процессы мобилизации, возможны ситуации, когда их действия могут нарушать закон. Например, работник может сознательно не вручать повестку своему знакомому или родственнику, являющемуся нарушением.

"Работники ТЦК как должностные лица обязаны действовать исключительно в соответствии с законами Украины. Их полномочия, права и обязанности не зависят от родственных связей", — отмечает юрист.

Что делать, если работник ТЦК нарушает закон?

Если работник ТЦК совершает правонарушения, то этим должны заниматься правоохранительные органы.

"Решение о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принимает исключительно суд", - подчеркивает правозащитница Надежда Шуляк.

Может работник ТЦК нанять на работу своего родственника?

Согласно приказу Национального агентства по предотвращению коррупции, должности руководителей и заместителей руководителей ТЦК и СП считаются высокими коррупционными рисками. Поэтому:

Руководители ТЦК не могут иметь прямого подчинения своих близких родственников.

Работник ТЦК также не имеет права находиться в прямом подчинении своего родственника.

Таким образом, взаимодействие между работниками ТЦК и их близкими должно соответствовать действующему законодательству, а любые нарушения должны фиксироваться и рассматриваться компетентными органами.

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