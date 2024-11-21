Повітряні сили України повідомили, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою.
Ймовірно, йдеться про ракету "Рубіж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
Повідомляється, що вранці 21 листопада з 05.00 до 07.00 ранку російські війська атакували місто Дніпро, підприємства та критичну інфраструктуру ракетами різних типів.
Крім того, відомо, що з Астраханської області РФ була запущена міжконтитентальна балістична ракета.
З Тамбовської області з винищувача МіГ-31К було запущено аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинжал", зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.
Важливо відзначити, що у липні цього року у Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, у тому числі й РС-26 «Рубіж».
Характеристики ракети РС-26 «Рубіж»:
Дальність поразки до 6 тисяч кілометрів. Точність – 150 м.
Стартова маса – 50 тонн, маса бойової частини з відкритих джерел - 1,2 т.
Пуск ракети «Рубіж» з полігону в Астраханській області до Києва становитиме приблизно 1300 км. Таким чином, у разі атаки на українську столицю ракета долетить приблизно протягом п'яти-десяти хвилин.
Джерело: chas.news.
Останні новини України:
Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.
Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.
Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.