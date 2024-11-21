Російська армія сьогодні, 21 листопада, вперше вдарила по Україні міжконтитентальною балістичною ракетою "Рубіж".

Повітряні сили України повідомили, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою.

Ймовірно, йдеться про ракету "Рубіж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Повідомляється, що вранці 21 листопада з 05.00 до 07.00 ранку російські війська атакували місто Дніпро, підприємства та критичну інфраструктуру ракетами різних типів.

Крім того, відомо, що з Астраханської області РФ була запущена міжконтитентальна балістична ракета.

З Тамбовської області з винищувача МіГ-31К було запущено аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинжал", зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.

Важливо відзначити, що у липні цього року у Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, у тому числі й РС-26 «Рубіж».

Характеристики ракети РС-26 «Рубіж»:

Дальність поразки до 6 тисяч кілометрів. Точність – 150 м.

Стартова маса – 50 тонн, маса бойової частини з відкритих джерел - 1,2 т.

Пуск ракети «Рубіж» з полігону в Астраханській області до Києва становитиме приблизно 1300 км. Таким чином, у разі атаки на українську столицю ракета долетить приблизно протягом п'яти-десяти хвилин.

Джерело: chas.news.

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