В Днепре в результате утренней вражеской ракетной атаки вспыхнули пожары, в Воздушных силах ВСУ раскрыли детали обстрела.

Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, информация о последствиях утренних обстрелов уточняется.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram также добавил о пожарах и поврежденном предприятии в городе Днепр.

"Утром область находится под вражеской атакой. В Днепре было громко – произошло несколько пожаров. Повреждено предприятие", – говорится в сообщении.

В Днепропетровском ОВА и облсовете рассказали, что в ночь на 21 ноября оккупанты обстреляли Никопольский район с применением артиллерии и РСЗО "Град".

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что утром 21 ноября Россия выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, оккупанты атаковали Днепр.

Как сообщают телеграмм-каналы, вероятно, оккупанты ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".

Напомним, около пяти часов утра 21 ноября в РФ взлетел МиГ-31К, являющийся носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении скоростной цели в сторону Днепра во время вражеских обстрелов, в городе прогремели взрывы.

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