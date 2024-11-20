Посольство США попередило про підвищену небезпеку масованого ракетного обстрілу в Україні сьогодні, 20 листопада.

Посольство США повідомило про "значну повітряну атаку" по Україні 20 листопада, в РНБОУ відреагували.

Представництво заявило, що посольство США 20 листопада буде зарите. Крім того, посольство США рекомендує громадянам США, які перебувають в Україні бути готовими перебувати в бомбосховищі у разі оголошення повітряної тривоги.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада. В якості запобіжного заходу посольство буде закрито, а його співробітникам дано вказівки сховатися на місці", - йдеться в повідомленні на сайті представництва США.

В Україні відреагували на попередження посольства США про масштабний удар 20 листопада.

У РНБО повідомили, що справді обстріл можливий.

"Для обстрілів у Росії готова авіація та запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Раніше це вже повідомляли", - заявив речник «Центру з протидії дезінформації» при РНБО Андрій Коваленко.

Він додав, що треба розуміти, пам'ятати та продумувати заходи безпеки, людям потрібно реагувати на тривоги.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки розповіли, скільки ракет Х-101 Росія може виробляти щомісяця.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що оборонно-промисловий комплекс Росії може щомісяця виготовляти 40-50 крилатих ракет Х-101.

За словами Юсова, потенціал для виробництва цієї зброї Росії залишається чималим.

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