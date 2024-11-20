В Главном управлении разведки рассказали, сколько ракет Х-101 Россия может производить каждый месяц.

Так, в ГУР ответили, сколько ракет Х-101 страна-агрессор может производить ежемесячно.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что оборонно-промышленный комплекс России может ежемесячно производить 40-50 крылатых ракет Х-101.

По состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении РФ находилось около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

По словам Юсова, потенциал для производства этого оружия у России остается немалым.

"По оценкам военной разведки Украины предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно", - сообщил Юсов.

Источник: 24 Канал.

Напомним, ранее военный эксперт назвал самые опасные ракеты России, атакующие Украину.

Вражеская армия за полтора года полномасштабной войны применила против Украины от 7000 до 10 000 ракет.

Военный эксперт Петр Черник рассказал о наиболее опасных ракетах, которыми атакуют Украину оккупанты.

Стратегические неядерные ракеты, такие как Х-47М2 «Кинжал» – это наиболее опасные гиперзвуковые ракеты, которыми атакуют Украину.

Следующий класс наиболее опасных ракет, атакующих Украину — это Х-101 и Х-555, Черник сообщил, что это очень серьезные дальнобойные ракеты.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.