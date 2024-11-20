Посольство США предупредило о повышенной опасности массированного ракетного обстрела по Украине сегодня, 20 ноября.

Посольство США сообщило о "значительной воздушной атаке" по Украине 20 ноября, в СНБОУ отреагировали.

Представительство заявило, что посольство США 20 ноября будет зарыто. Кроме того посольство США рекомендует гражданам США, которые находятся в Украине быть готовыми находиться в бомбоубежище в случае объявления воздушной тревоги

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте", - говорится в сообщении на сайте представительства США.

В Украине отреагировали на предупреждения посольства США о масштабом ударе 20 ноября.

В СНБО сообщили, что действительно обстрел возможен.

"Для обстрелов в России готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Ранее это уже сообщали", - заявил спикер «Центра по противодействию дезинформации» при СНБО Андрей Коваленко.

Он добавил, что нужно понимать, помнить и продумывать меры безопасности, людям нужно реагировать на тревоги.

Напомним, в Главном управлении разведки рассказали, сколько ракет Х-101 Россия может производить каждый месяц.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что оборонно-промышленный комплекс России может ежемесячно производить 40-50 крылатых ракет Х-101.

По словам Юсова, потенциал для производства этого оружия у России остается немалым.

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