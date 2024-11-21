Российская армия сегодня, 21 ноября, впервые ударила по Украине межконтитентальной баллистической ракетой "Рубеж".

Воздушные силы Украины сообщили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой.

Вероятно речь идет о ракете "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Сообщается, что утром 21 ноября с 05.00 по 07.00 утра российские войска атаковали город Днепр, предприятия и критическую инфраструктуру ракетами различных типов.

Кроме того известно, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета.

Из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К была запущена аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101.

Важно отметить, что в июле этого года в Кремле угрожали восстановить производство ракет средней и меньшей дальности, в том числе и РС-26 «Рубеж».

Характеристики ракеты РС-26 «Рубеж»:

Дальность поражения до 6 тысяч км. Точность – 150 м.

Стартовая масса – 50 тонн, масса боевой части исходя из открытых источников - 1,2 т.

Пуск ракеты «Рубеж» из полигона в Астраханской области до Киева составит примерно 1300 км, таким образом, в случае атаки на украинскую столицу ракета долетит примерно в течение пяти-десяти минут.

Источник: chas.news.

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