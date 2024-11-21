Воздушные силы Украины сообщили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой.
Вероятно речь идет о ракете "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Сообщается, что утром 21 ноября с 05.00 по 07.00 утра российские войска атаковали город Днепр, предприятия и критическую инфраструктуру ракетами различных типов.
Кроме того известно, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета.
Из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К была запущена аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101.
Важно отметить, что в июле этого года в Кремле угрожали восстановить производство ракет средней и меньшей дальности, в том числе и РС-26 «Рубеж».
Характеристики ракеты РС-26 «Рубеж»:
Дальность поражения до 6 тысяч км. Точность – 150 м.
Стартовая масса – 50 тонн, масса боевой части исходя из открытых источников - 1,2 т.
Пуск ракеты «Рубеж» из полигона в Астраханской области до Киева составит примерно 1300 км, таким образом, в случае атаки на украинскую столицу ракета долетит примерно в течение пяти-десяти минут.
Источник: chas.news.
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