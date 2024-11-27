Отримання Росії Ababil або Fath-360 від Ірану дає можливість завдавати ударів по Україні, атакуючи близькі цілі.

Використовуючи іранські ракети, росія зможе економити власні, такі як «Іскандер» - дальність до 500 км, для ударів по далеких об'єктах.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Про балістичну ракету Ababil, клас земля-земля мало відомо, повідомляється, що вона була представлена ​​на московській виставці «Армія-2023».

Озвучено деякі характеристики ракет Ababil, її довжина становить 3,7 м, маса 240 кг, дальність ураження до 90 км.

Відомо, що ракета є у двох варіантах - з інерційною та супутниковою навігацією та оснащена оптико-електронною системою наведення.

Більше даних є у ЗМІ про тактичну балістичну ракету класу земля-земля Fath-360.

Довжина ракети становить 5,1 м, діаметр 0,4 м, вага 790 кг, бойова частина важить 150 кг.

Ракета Fath-360 може досягати швидкості 4900 км/год, дальність польоту – до 120 км (точність становить до 30 метрів).

Також відомо, що система наведення Fath-360 складається з інерційної системи та супутникової навігації.

Джерело: slovoidilo.ua.

До речі, у Головному управлінні розвідки розповіли, скільки ракет Х-101 Росія може виробляти щомісяця.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що оборонно-промисловий комплекс Росії може щомісяця виготовляти 40-50 крилатих ракет Х-101.

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