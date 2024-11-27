Получение рф Ababil или Fath-360 от Ирана дает возможность наносить удары по Украине, атакуя близкие цели.

Используя иранские ракеты россия сможет экономить собственные, такие как «Искандер» - дальность до 500 км, для ударов по дальним объектам.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

О баллистической ракете Ababil, класс земля-земля, мало известно, сообщается, что она была представлена на московской выставке «Армия-2023».

Оозвучены некоторые характеристики ракетф Ababil, ее длина составляет 3,7 м, масса 240 кг, дальность поражения до 90 км.

Известно, что ракета есть в двух варианта - с инерциальной и спутниковой навигацией и оснащенная оптико-электронной системой наведения.

Больше данных есть в СМИ о тактической баллистической ракете класса земля-земля Fath-360.

Длина ракеты составляет 5,1 м, диаметр 0,4 м, вес 790 кг, боевая часть весит 150 кг.

Ракета Fath-360 может достигать скорости 4900 км/чс, дальность полета – до 120 км (точность составляет до 30 метров).

Также известно, что система наводки Fath-360 состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

Источник: slovoidilo.ua.

К слову, в Главном управлении разведки рассказали, сколько ракет Х-101 Россия может производить каждый месяц.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что оборонно-промышленный комплекс России может ежемесячно производить 40-50 крылатых ракет Х-101.

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