Військовий експерт назвав причини, чому Україна просить у США саме ракети Tomahawk

Наявність на озброєнні ЗСУ дальніх засобів ураження змінить розстановку сил на фронті.

Військовий експерт і голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що наявність дальніх засобів ураження відчутно змінить розстановку сил.

За його словами українські військові потребують засобів неядерного стримання, через це ЗСУ попросили від США ракети Tomahawk.

Військовий експерт вважає, якщо у ЗСУ будуть розміщені ці ракети з наземною установкою Typhon - окупанти задумаються,, чи завдавати чергового масованого ракетного удару по Україні.

"Ми не говоримо, що вони (Tomahawk – прим. ред.) нестимуть ядерний заряд. Але про те, що ми маємо мати аналогічні спроможності, як-от ракети "Калібр" – це абсолютно зрозуміла вимога.

Якщо у нас будуть розміщені ці ракети з наземною установкою Typhon, то очевидно, що з таким арсеналом росіяни дуже добре подумають, чи завдавати чергового масованого ракетного удару", – повідомив Сергій Кузан.

Джерело: Київ 24.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зранку 21 листопада Росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, окупанти атакували Дніпро.

В Дніпропетровській ОВА та облраді розповіли, що у ніч проти 21 листопада окупанти обстріляли Нікопольський район із застосуванням артилерії та РСЗВ "Град".

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