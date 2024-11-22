В обласній військовій адміністрації повідомили, що в Сумах було три удари "шахедами".

Через ворожі удари дві людини загинуло, 12 поранено, також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні будинки та автомобілі.

За даними Нацполіції у Сумах через ворожі ударів пошкоджені 12 багатоповерхових та 5 приватних житлових будинків, магазин та три автомобілі.

Зранку Суми атакували російські "шахеди", пролунало чотири сильних вибухи у близько 5:30 ранку, відомо, що є загиблі люди.

Нагадаємо, що за минулу добу 21 листопада РФ 9 разів обстрілювали Сумщину.

Зафіксовані 23 вибухи у Хотінській, Білопільській, Краснопільській, Лебединській громадах, повідомили в обласній військовій адміністрації Сумщини.

Близько 16:00 через падіння уламків ракети у селі Пристайлове Лебединської громади пошкоджені чотири приватних будинки, нежитлове приміщення, навчальний заклад.

Крім того в Краснопілля на Сумщині оголошено обов'язкову евакуацію населення, відомо, що селищна рада організує виїзд жителів у більш безпечні райони.

Повідомляється, що це буде тимчасова евакуація населення, зазначили у селищній раді.

Ті,, хто планує евакуюватися зможуть звернутися до Краснопільської селищної ради за адресою: Краснопілля, вулиця Мезенівська, 2, кабінет № 12 для попереднього запису.

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