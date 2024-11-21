На Сумщину останнім часом все більше летять дрони, ракети, керовані авіаційні бомби, артилерія, вони завдають нищівних ушкоджень.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, з серпня, коли ЗСУ почали операцію в Курській області, обстріли Сумщини активізувалися.

"Для росіян удари по тилових районах є одними з пріоритетних, щоб знищити логістику угрупувань. Тому вони стріляють не тільки по самих Сумах, а по всій області", - повідомив експерт.

Навесні росіяни почали повторний наступ на Харківську область, тоді Путін назвав це спробою створити "буферну зону" на українській території, нібито щоб захистити Бєлгород від Збройни сил України.

Проте Жирохов повідомив, що сил у рф, що створити "буферну зону" на Сумщині - "абсолютно точно немає".

Проте окупанти, за словами експерта, завдяки постійним обстрілам "знищують інфраструктуру, намагаються знайти склади, розташування особового складу, позиції ППО".

Аналітик центру Разумкова Олексій Мельник додав, що Суми не сильно відрізняються від інших прикордонних міст.

Посилення обстрілів фіксуються у прифронтовому Харківі, Одесі та Запоріжжі.

Крім того частішими стали обстріли дронами по всій Україні.

Джерело: BBC Україна.

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